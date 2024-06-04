Ситуація у Вовчанську на Харківщині: окупанти контролюють близько 20% міста

Сили оборони продовжують вибивати окупанта з Вовчанська Харківської області.

Про це розказав в ефірі «Київ 24» Денис Ярославський – командир підрозділу ЗСУ, повідомляє УНІАН.

«Зараз ворог контролює близько 20% міста. Він розосереджений по будівлях, підвалах. Ми його вибиваємо, у нас з’явилася зброя, яка дозволяє це зробити. Укріплення військ зараз відповідає всім нормам для утримування міста. І я сподіваюся, зараз ми маємо привід так вважати, що ми зможемо їх виштовхати їх з Вовчанська повністю. Адже зараз північ міста фактично зруйнована, немає логістичного підкріплення, і ворог вимушений відступати», – сказав Ярославський.

Військовий також додав, що головною проблемою для Сил оборони України на цьому напрямку є удари РФ КАБами та із РСЗВ.

«КАБи продовжують знищувати місто, по 15-20 на добу прилітає. І ви повинні зрозуміти статистику – якщо ми зараз отримаємо не лише паритет, а й перевагу в повітрі, не зможемо перехоплювати їхні аеродроми на оперативній відстані від 100 км і більше і не зможемо перешкоджати їхнім КАБам долітати до міста, то воно буде зруйноване. Це стратегія зрозуміла – коли місто зруйноване, в ньому не залишається жодного підвалу, це випалена земля, сіра зона. Так, далі вони не пройдуть. Але нам зараз потрібно зробити все, аби перестало знищуватися КАБами місто», – додав Ярославський.

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