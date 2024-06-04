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04.06.2024 19:44
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На Харківщині жінка підірвалася на протипіхотній міні

На Харківщині жінка підірвалася на протипіхотній міні

4 червня у селі Камʼянка Ізюмського району 66-річна жінка наступила на ворожу міну – попередньо, це була протипіхотна фугасна міна (ПФМ-1). В постраждалої ушкодження стопи.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Як уточнили в ГУ ДСНС України у Харківській області, подія трапилась на березі річки.

«За попередніми даними, жінка наступила на протипіхотну міну та підірвалась. З травматичною ампутацією правої стопи бригадою екстреної медичної допомоги потерпілу госпіталізовано», – йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости

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