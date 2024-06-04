У Харкові в наркозакладниці вилучили метадон на суму 130 тис. грн

Харківська поліція затримала жінку, яку підозрюють у збуті наркотиків та роботі закладницею на інтернет-крамницю.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

1 червня працівники Управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Харківській області викрили 37-річну жінку у незаконному збуті наркоречовин. Зловмисницю затримали на одній із вулиць Київського району Харкова. В ході огляду особистих речей жінки був виявлений полімерний зіп-пакет з метадоном вагою близько 100 грамів.

Зі слів зловмисниці стало відомо, що вона близько 3-4 місяців працює закладчицею на інтернет-крамницю та нещодавно отримала метадон для подальшого фасування та збуту шляхом розкладання закладок.

За даним фактом слідчим ХРУП № 1 відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Загальна вага вилученого метадону складає близько 106 грамів. Речові докази направлені на експертне дослідження. За цінами «чорного ринку» вартість вилученого становить близько 130 тисяч гривень.

Зловмисниця затримана в порядку статті 208 КПК. Їй вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочину.

Агентство Телевидения Новости