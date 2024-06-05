На Харківщині вирують п’ять лісових пожеж на площі понад 3300 га

П’ять лісових пожеж загальною площею понад 3300 га наразі ліквідовують рятувальники на території Харківської області.

Про це повідомили в ДСНС України.

Загорання сталися внаслідок обстрілів. Для ліквідації осередків цих пожеж залучені пожежні бригади лісових господарств, рятувальники ДСНС, пожежна та пристосована техніка.

У гасінні пожеж задіяні 104 людини та 32 одиниці техніки, з них 72 рятувальника та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС. Ліквідація вогню триває під загрозою постійних обстрілів, детонації мін і нерозірваних боєприпасів.

Уже вдалося локалізувати чотири з п’яти пожеж.

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