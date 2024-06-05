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На Харківщині вирують п’ять лісових пожеж на площі понад 3300 га

На Харківщині вирують п’ять лісових пожеж на площі понад 3300 га

П’ять лісових пожеж загальною площею понад 3300 га наразі ліквідовують рятувальники на території Харківської області.

Про це повідомили в ДСНС України.

Загорання сталися внаслідок обстрілів. Для ліквідації осередків цих пожеж залучені пожежні бригади лісових господарств, рятувальники ДСНС, пожежна та пристосована техніка.

У гасінні пожеж задіяні 104 людини та 32 одиниці техніки, з них 72 рятувальника та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки ДСНС. Ліквідація вогню триває під загрозою постійних обстрілів, детонації мін і нерозірваних боєприпасів.

Уже вдалося локалізувати чотири з п’яти пожеж.

Агентство Телевидения Новости

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