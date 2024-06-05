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У центрі Харкова остаточно демонтували пам’ятник Пушкіну

У центрі Харкова остаточно демонтували пам’ятник Пушкіну

Робітники СКП «Харківзеленбуд» розібрали постамент пам’ятника Пушкіну на площі Поезії.

Про це повідомили в Харківській міській раді.

«Погруддя імперського поета було демонтоване восени 2022 року. Зараз фахівці працюють над благоустроєм території»,– йдеться в повідомленні.

Як повідомляла міськрада 9 листопада 2022 року, погруддя Пушкіна було демонтовано та відправлено на відповідальне зберігання.

«Його подальша доля – чи буде він зберігатися у музеї, чи йому знайдеться інше місце у культурному та історичному просторі Харкова – вирішуватимуть харків‘яни після Перемоги України. Цей пам’ятник, а, можливо й інші, мають бути збережені, а їхню подальшу долю демократичним шляхом, але вже у мирний час, вирішуватимуть саме харків’яни», – зазначили тоді в міськраді.

Агентство Телевидения Новости

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