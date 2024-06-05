Росіяни завдали ударів по Харківському району: згоріли три будинки

У ніч з 4 на 5 червня російська армія обстріляла цивільну забудову селища Козача Лопань Харківської області.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

У результаті ворожих ударів згоріли три приватні будинки, ще декілька отримали незначні пошкодження. Також зазнав пошкоджень автомобіль місцевих мешканців.

«Минулося без постраждалих. Рятувальники ДСНС прибули на місце події та оперативно ліквідували пожежу», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости