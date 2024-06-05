Скеровано до суду справу агента рф, який передавав ворогу дані місць базування військових на Харківщині

Передано до суду справу ворожого інформатора, який допомагав послабити оборону українських захисників на північному кордоні Харківщини.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

За даними слідства, чоловік, який проживає у прикордонному селищі Білий Колодязь, допомагав ворогу. Через месенджер «Телеграм» він почав спілкуватись з представником рф.

Чоловік умисно та добровільно передавав російському куратору місця базування української армії та геолокації укріпрайонів з фортифікаційними спорудами у вказаному селищі.

Під виглядом пересічного громадянина обвинувачений обходив прикордонну місцевість, збирав дані та в подальшому надсилав їх ворогу в текстових повідомленнях із зазначенням координат.

Вказана розвідінформація була необхідна окупантам для планування бойових завдань, у тому числі із залученням диверсійно-розвідувальних груп.

Чоловік має сталі проросійські погляди, тому гроші за допомогу ворогу він не отримував.

Правоохоронці затримали чоловіка в порядку ст. 208 КПК України за місцем його проживання у Білому Колодязі. У ході обшуку також було виявлено та вилучено боєприпаси, які обвинувачений зберігав незаконно, близько 40 патронів різного калібру, призначених для стрільби зі зброї системи Калашникова, а також з іншої нарізної вогнепальної зброї.

За клопотанням сторони обвинувачення чоловіку було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Харківською обласною прокуратурою затверджено та направлено до суду обвинувальний акт стосовно 45-річного чоловіка за фактами несанкціонованого поширення інформації про розташування ЗСУ, вчиненого в умовах воєнного стану, та зберігання, придбання бойових припасів без передбаченого законом дозволу (ч. 2 ст. 114-2, ч. 1 ст. 263 КК України).

Обвинувальний акт направлено до Чугуївського міського суду Харківської області. Обвинуваченому загрожує до восьми років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости