На Харківщині викрили чоловіка: добровільно співпрацював з окупантами

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 60-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, мешканець Балаклії під час силового захоплення міста збройними силами рф добровільно та свідомо працевлаштувався до незаконного органу влади.

Влітку 2022 року чоловік обійняв посаду «директора коммунального предприятия «Песчаный карьер» Балаклейского территориального управления Военно-гражданской администрации Изюмского района Харьковской области».

Колаборант організовував роботу підприємства, зокрема проводив і брав участь у нарадах, укладав трудові договори зі співробітниками, погоджував табелі обліку робочого часу, штатні розклади працівників підприємства і надавав вказівки підлеглим.

Крім того, підозрюваний складав плани роботи, звіти, заявки на фінансування, а також надавав до окупаційної адміністрації службові записки на отримання палива та гуманітарної допомоги.

Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу і викрили колаборанта. Наразі вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости