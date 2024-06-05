На Харківщині викрито жінку: працювала на ворога в окупаційній адміністрації

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 52-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час окупації місті Ізюм місцева мешканка вирішила працювати на ворога. До повномасштабного вторгнення рф в Україну жінка працювала медсестрою в місцевій лікарні.

Свої професійні знання та навички підозрювана вирішила застосовувати в роботі на російських загарбників. У червні 2022 року жінка добровільно обійняла посаду «головного спеціаліста відділу охорони здоров’я» в окупаційній адміністрації.

Після деокупації підозрювана втекла і наразі переховується від українських правоохоронців.

Вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости