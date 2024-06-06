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На Харківщині в руках у чоловіка вибухнув замаскований під дитячу іграшку пристрій
5 червня в Ізюмі на Харківщині в результаті вибуху замаскованого під дитячу іграшку вибухового пристрою постраждав 32-річний чоловік.
Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.
Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальця лівої кисті. Постраждалого шпиталізовано до лікарні.
Протягом доби на Харківщині піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.