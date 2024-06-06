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На Харківщині в руках у чоловіка вибухнув замаскований під дитячу іграшку пристрій

На Харківщині в руках у чоловіка вибухнув замаскований під дитячу іграшку пристрій

5 червня в Ізюмі на Харківщині в результаті вибуху замаскованого під дитячу іграшку вибухового пристрою постраждав 32-річний чоловік.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

Внаслідок вибуху чоловік отримав травматичну ампутацію пальця лівої кисті. Постраждалого шпиталізовано до лікарні.

Протягом доби на Харківщині піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 49 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Агентство Телевидения Новости

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