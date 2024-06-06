Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:16
Просмотров: 75

Харків’янка передала побратимам загиблого сина-нацгвардійця зарядну станцію

Харків’янка передала побратимам загиблого сина-нацгвардійця зарядну станцію

Мати Слобожанського гвардійця, який загинув у жовтні 2023 року, підтримала підрозділ свого сина та передала його побратимам зарядну станцію.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

39-річний Антон Барбашин прийшов до 5 Слобожанської бригади добровольцем, проходив військову службу на посаді старшого стрільця одного зі стрілецьких батальйонів. Загинув на східній околиці н.п. Кліщіївка, Донецької області, 11 жовтня 2023 року в результаті мінометного обстрілу окупантів.

«Мати нашого побратима – пані Наталія – пригадує, що з дитинства виховувала сина, як справжнього чоловіка, що вміє відповідати за свої вчинки, родину та друзів. Антон рано втратив батька і відразу взяв на себе відповідальність за сестру та мати. А коли розпочалася широкомасштабна війна, не зміг відсиджуватись вдома, бо розумів, що має захистити сина, дружину, сестру та матусю», – йдеться в повідомленні.

До свого 40-річчя захисник не дожив 20 днів. Антона Барбашина посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Наталія Барбашина продовжує підтримувати побратимів загиблого сина. Днями вона передала батальйону, в якому служив син, зарядну станцію.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 