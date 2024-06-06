Харків’янка передала побратимам загиблого сина-нацгвардійця зарядну станцію

Мати Слобожанського гвардійця, який загинув у жовтні 2023 року, підтримала підрозділ свого сина та передала його побратимам зарядну станцію.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

39-річний Антон Барбашин прийшов до 5 Слобожанської бригади добровольцем, проходив військову службу на посаді старшого стрільця одного зі стрілецьких батальйонів. Загинув на східній околиці н.п. Кліщіївка, Донецької області, 11 жовтня 2023 року в результаті мінометного обстрілу окупантів.

«Мати нашого побратима – пані Наталія – пригадує, що з дитинства виховувала сина, як справжнього чоловіка, що вміє відповідати за свої вчинки, родину та друзів. Антон рано втратив батька і відразу взяв на себе відповідальність за сестру та мати. А коли розпочалася широкомасштабна війна, не зміг відсиджуватись вдома, бо розумів, що має захистити сина, дружину, сестру та матусю», – йдеться в повідомленні.

До свого 40-річчя захисник не дожив 20 днів. Антона Барбашина посмертно нагороджено орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

Наталія Барбашина продовжує підтримувати побратимів загиблого сина. Днями вона передала батальйону, в якому служив син, зарядну станцію.

Агентство Телевидения Новости