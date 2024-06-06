Державі повернуто земельну ділянку прикордонної смуги на Харківщині вартістю майже 5 млрд грн

На Харківщині у власність держави повернули земельну ділянку площею понад 188 га та вартістю майже 5 млрд грн, розташовану вздовж російсько-українського кордону.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Встановлено, що земельна ділянка у Вовчанській громаді незаконно вибула з державної власності у комунальну та перебувала в оренді у фермерського господарства і використовувалась ним для сільськогосподарських потреб.

При цьому вказана земельна ділянка фактично є частиною земель прикордонної смуги та повинна використовуватися виключно для зведення та експлуатації інженерних захисних споруд для захисту від агресії з боку російської федерації.

Землі прикордонної смуги можуть перебувати виключно у державній власності та мають використовуватися для оборони країни та забезпечення діяльності органів прикордонної служби.

Господарським судом Харківської області задоволено позовні вимоги Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова в повному обсязі. Триває строк на апеляційне оскарження.

Робота на вказаному напрямі проведена у тісній співпраці з Харківською обласною військовою адміністрацією та 4-им прикордонним загоном Державної прикордонної служби України.

Агентство Телевидения Новости