На Харківщині чоловік підірвався на міні «пелюстка»

На Харківщині, в Ізюмському район 33-річний чоловік травмувався, наступивши на протипіхотну міну.

Про це повідомляє ДСНС в Харківській області.

06 червня у місті Ізюм, перебуваючи на міському центральному цвинтарі, 33-річний місцевий мешканець наступив на протипіхотну міну. Ймовірно це була ПФМ-1 «Пелюстка».

В результаті вибуху він отримав міно-вибухову травму у вигляді ампутації правої стопи. Наразі постраждалий перебуває в лікарні.

Необхідно зауважити, що міський центральний цвинтар у міті Ізюмі закритий для відвідування з початку війни через щільне мінування росіянами саме протипіхотними мінами типу «Пелюстка». Там вже неодноразово фіксувалися випадки підриву цивільних людей, зазначають сапери.

Рятувальники просять громадян суворо дотримуватись заходів мінної безпеки.

«Не відвідуйте кладовища, ліси, лісосмуги, поля, пойми річок та інші відкриті простори, особливо ті, де точилися бої, або які перебували під ворожою окупацією. Ці території є сильно забруднені вибухонебезпечними предметами, боєприпасами, що не розірвались, протипіхотними й протитанковими мінами», – наголошують в ДСНС.

Агентство Телевидения Новости