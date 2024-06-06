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Головний бухгалтер, зварник та вчитель-логопед: вакансії тижня в Харківській області

Головний бухгалтер, зварник та вчитель-логопед: вакансії тижня в Харківській області

Станом на 6 червня 2024 року, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 2610 вакансій.

Про це повідомляє ХОВА.

1. Головний бухгалтер – 30 500 грн. 2. Лікар-терапевт – 24 000 грн. 3. Ерготерапевт – 23 000 грн. 4. Оператор верстатів з програмним керуванням – 22 960 грн. 5. Зварник – 22 000 грн. 6. Слюсар-ремонтник – 21 700 грн. 7. Обрубувач – 21 000 грн. 8. Заступник начальника відділу – 17 000 грн. 9. Комплектувальник виробів, напівфабрикатів та матеріалів – 15 000 грн. 10. Вчитель-логопед – 14 950 грн.

З переліком актуальних вакансій у Харкові та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Агентство Телевидения Новости

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