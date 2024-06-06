Генератори, спальні мешки та «буржуйки»: Харківщина отримала гуманітарну допомогу з Німеччини

Харківщина отримала чергову партію гуманітарної допомоги від німецьких партнерів.

Про це повідомляє ХОВА.

Цього разу на потреби Харківської області передали масштабну партію генераторів потужністю від 20 до 50 кВт, розподільники електроенергії для них, спальні мішки, теплові гармати з комплектуючими, «буржуйки», відбійні молотки та віброплити, мережеві подовжувачі тощо.

Першу партію генераторів розподілили між Балаклійською, Чугуївською, Пісочинською та Богодухівською територіальними громадами, а також Харківськими тепловими мережами.

«Ми вдячні нашим міжнародним партнерам за цю вагому допомогу й увагу до потреб деокупованих та постраждалих населених пунктів Харківської області. Надалі працюватимемо на базі Регіонального офісу міжнародного співробітництва, аби забезпечити життєдіяльність області», – зазначив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов.

Генератори використовуватимуть для підсилення об’єктів критичної інфраструктури на випадок довготривалої відсутності світла.

«Першочергово забезпечимо генераторами котельні, об’єкти водопостачання та водовідведення громади, адже маємо посилено готуватися до майбутнього опалювального сезону», – зазначив начальник Балаклійської міської військової адміністрації Віталій Карабанов.

Генератори та обладнання вдалося отримати завдяки плідній співпраці з Міністерством закордонних справ Німеччини та Федеральним агентством з технічної допомоги (THW), які допомагають Харківщині з перших днів повномасштабного вторгнення.

Агентство Телевидения Новости