На східному напрямку вночі було знищено 17 «шахедів»

Вночі 7 червня протиповітряною обороною сходу України у Дніпропетровській, Запорізькій, Харківській, Луганській областях знищено 17 ударних БпЛА Shahed-136/131.

Про це повідомляє Повітряне командування «Схід».

За даними Повітряні Сили ЗС України, вночі окупанти завдали удару по об’єктах критичної інфраструктури України із стратегічної авіації – бомбардувальників Ту-95МС з повітряного простору Саратовської області та ударними БпЛА типу Shahed-131/136 із районів Приморсько-Ахтарськ, Єйськ, Курськ (рф) та мис Чауда (Крим).

Усього ворог застосував 5 крилатих ракет повітряного базування Х-101/Х-555 та 53 ударні БпЛА «шахед».

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, винищувальна авіація, підрозділи зенітних ракетних військ та радіоелектронної боротьби Повітряних Сил.

«В результаті протиповітряного бою збито 48 ударних БпЛА та 5 крилатих ракет Х-101/Х-555 у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости