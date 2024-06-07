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На Харківщині нацгвардійці знищили окупантів, які ховалися в покинутому будинку

На Харківщині нацгвардійці знищили окупантів, які ховалися в покинутому будинку

В районі селища Глибоке на Харківському напрямку позаштатна група аеророзвідки одного зі стрілецьких батальйонів Нацгвардії виявила та знищила групу окупантів.

Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці 5 Слобожанської бригади НГУ.

Російські військові намагалися сховатися у покинутих цивільним населенням будівлях. Після виявлення загарбників гвардійцями було прийняте рішення про нанесення вогневого ураження по позиції супротивника.

«Екіпаж гвардійського FPV-дрона досконало справився з поставленою задачею – позиція російських загарбників була знищена разом з наявним особовим складом та боєкомплектом», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости

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