Виправдовував збройну агресію рф проти України: харків’янина взято під варту

За процесуального керівництва Харківської облаcної прокуратури повідомлено про підозру 41-річному чоловіку за фактом виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, вчиненого з використанням засобів масової інформації, повторно (ч. 3 ст. 436-2 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, харків’янин, маючи стійку антиукраїнську позицію, активно ділився своїми поглядами у проросійських чатах у Телеграмі. Чоловік писав повідомлення на кшталт того, що «Харьков ждет» так званого «освобождения» і висловлював сподівання, що Україна увійде до складу рф.

Також прихильник «руського миру» називав окупантів «братьями», державу-агресорку — «россией-матушкой» та прославляв російських військових як «героев».

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости