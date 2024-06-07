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На Харківщині чоловік отримав 12 років тюрми: під час окупації Куп’янська вступив до «мвс рф»

На Харківщині чоловік отримав 12 років тюрми: під час окупації Куп’янська вступив до «мвс рф»

Завдяки доказовій базі Служби безпеки реальний термін ув’язнення отримав ще один колаборант, який співпрацював з росією під час окупації Куп’янська на Харківщині.

Про це повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Зловмисником є місцевий житель, який у період захоплення громади підтримав рашистів, а згодом вступив до місцевого «відділу мвс рф».

Там його призначили до складу «патрульного» підрозділу, що охороняв будівлі, в яких базувались угруповання російських загарбників.

Також зловмисник, разом з озброєними окупантами, обходив територію міста і шукав учасників руху опору.Після звільнення Куп’янська колаборант намагався сховатися від правосуддя, змінюючи адреси тимчасового проживання.

Однак співробітники СБУ розшукали його та затримали у травні 2023 року в результаті стабілізаційних заходів у деокупованому районі.

За матеріалами Служби безпеки зловмисника визнано винним за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи співпрацю зі слідством, суд призначив йому 12 років позбавлення волі.

Розслідування проводили співробітники СБУ в Харківській області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Агентство Телевидения Новости

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