У Харкові затримали грабіжника: відібрав у жінки телефон та втік
Поліцейські Харкова оперативно затримали юнака, який відкрито заволодів мобільним телефоном жінки.
Подія сталась 4 червня близько 14:50 по вулиці Зубарєва в Індустріальному районі, повідомляє поліція Харківської області.
Жінка знаходилась на робочому місці. Зловмисник вихопив телефон з рук продавчині магазину та втік.
45-річна потерпіла одразу ж звернулась до поліції.
В результаті проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили зловмисника та доставили до відділу поліції для з’ясування всіх обставин події.
Ним виявився 19-річний мешканець Індустріального району.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.Нападника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.