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У Харкові затримали грабіжника: відібрав у жінки телефон та втік

У Харкові затримали грабіжника: відібрав у жінки телефон та втік

Поліцейські Харкова оперативно затримали юнака, який відкрито заволодів мобільним телефоном жінки.

Подія сталась 4 червня близько 14:50 по вулиці Зубарєва в Індустріальному районі, повідомляє поліція Харківської області.

Жінка знаходилась на робочому місці. Зловмисник вихопив телефон з рук продавчині магазину та втік.

45-річна потерпіла одразу ж звернулась до поліції.

В результаті проведення оперативно-розшукових заходів поліцейські викрили зловмисника та доставили до відділу поліції для з’ясування всіх обставин події.

Ним виявився 19-річний мешканець Індустріального району.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 186 (грабіж) Кримінального кодексу України.Нападника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Йому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Агентство Телевидения Новости

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