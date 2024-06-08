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ДТП в Люботині на Харківщині: водій автобуса зник з місця аварії
Поліція встановлює обставини аварії, яка сталася у місті Люботин.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
8 червня о 6:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Люботин сталося ДТП за участю пасажирського автобуса.
Транспортний засіб з’їхав у кювет. Постраждалих внаслідок аварії немає.
Водій автобуса з місця аварії зник. Наразі працівники поліції встановлюють його місцезнаходження.
Інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку.