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ДТП в Люботині на Харківщині: водій автобуса зник з місця аварії

ДТП в Люботині на Харківщині: водій автобуса зник з місця аварії

Поліція встановлює обставини аварії, яка сталася у місті Люботин.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

8 червня о 6:20 до поліції надійшло повідомлення про те, що у місті Люботин сталося ДТП за участю пасажирського автобуса.

Транспортний засіб з’їхав у кювет. Постраждалих внаслідок аварії немає. 

Водій автобуса з місця аварії зник. Наразі працівники поліції встановлюють його місцезнаходження.

Інформація про подію зареєстрована у Журналі єдиного обліку.

Агентство Телевидения Новости

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