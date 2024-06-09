На Харківщині за тиждень шестеро громадян отримали підозру в колабораціонізмі

Протягом тижня поліцейські Харківщини повідомили шістьом жителям області про підозру в колабораціонізмі.

Про це повідомив начальник СУ ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов.

Фанати «руського миру», зрадники та прибічники окупації України. Кожен з цих людей пішов працювати на загарбників, допомагав росіянам налагодити роботу незаконних органів влади.

«Вони отримували зарплатню в російських рублях і посади в фейкових «управліннях» та «адміністраціях». Це – кримінальний злочин, кожному повідомили про підозру в колабораційній діяльності», – йдеться в повідомленні.

Справи розслідуються за процесуального керівництва органів прокуратури Харківщини.

Агентство Телевидения Новости