Окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку, тривають бої в районі Глибокого

Від початку доби на фронті російсько-української війни відбулося 55 бойових зіткнень. На більшості напрямків ситуація незмінна.

Про це йдеться в оперативній інформації Генштабу ЗСУ станом на 16:00 9 червня.

Російський агресор збільшив кількість атак на Харківському напрямку до чотирьох за сьогодні. Бої тривають в районі Глибокого.

На Покровському напрямку наразі тривають шість боєзіткнень в районах Новоолександрівки, Карлівки, Новопокровського. Кількість штурмових дій окупантів зросла до 22.

За попередньою інформацією, наразі втрати росіян на цьому напрямку складають 122 особи вбитими та пораненими. Знищено одну БМП, артсистему та автомобіль. Пошкоджено танк противника.

Триває бій в районі Красногорівки на Курахівському напрямку. На цей час тут відбулося вже шість боєзіткнень з початку доби.

Українські війська тримають російських загарбників під вогневим контролем вздовж всієї лінії бойового зіткнення.

Агентство Телевидения Новости