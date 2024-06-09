Надула 2,57 проміле: у харківської водійки рівень алкоголю в крові в 12 разів перевищив норму

Сьогодні, 9 червня, близько 10:00 у Харкові на вулиці Шевченка патрульні зупинили авто Suzuki за порушення ПДР. Під час спілкування поліцейські виявили у водійки ознаки алкогольного сп’яніння, тому запропонували їй пройти відповідний огляд.

Про це повідомили в УПП Харківської області.

Огляд на стан сп’яніння вона пройшла за допомогою приладу Drager, результат якого склав 2,57 проміле алкоголю, що перевищило допустиму норму в понад 12 разів. Також, під час перевірки документів інспектори встановили, що громадянка судом позбавлена права керування транспортними засобами.

На громадянина патрульні склали адміністративні протоколи за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом в стані алкогольного сп’яніння) та ч. 5 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка позбавлена права керування) КУпАП.

Відповідальність за керування транспортними засобами в стані сп’яніння:

на громадянина, який вперше сів за кермо у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння чекає адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 17 000 гривень та позбавлення права керування автомобілем на 1 рік;

якщо водій вдруге порушив вимоги ст. 130 КУпАП, тоді на нього чекає штраф у розмірі 34 000 гривень та позбавлення права керування на 3 роки;

у випадку, якщо керманич втретє за рік керував транспортним засобом у нетверезому стані, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 51 000 гривень та позбавлення права керування на 10 років.

Агентство Телевидения Новости