Нічний обстріл Харківщини: поранено жінку
10 червня 1:52 селище Куп’янськ – Вузловий внаслідок ворожого обстрілу поранена жінка.
Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.
17:13 Харків, Київський район. Внаслідок авіаційного обстрілу були пошкоджені будинки, приватний автомобіль.
3:59 Богодухівський район, Золочівська ТГ, селище Золочів. Внаслідок обстрілу приватного підприємства горів автомобіль.
21:03 Харківський район, Циркунівська ТГ, село Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.
9:56 Чугуївський р-н, село Білий Колодязь, територія приватного підприємства. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено частково споруду елеватора.
На Харківському напрямку відбулось пʼять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спроби атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого.
На Куп’янському та Лиманському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії противника успіхів не мали, ситуація контрольована.
Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки.