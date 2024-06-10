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Нічний обстріл Харківщини: поранено жінку

Нічний обстріл Харківщини: поранено жінку

10 червня 1:52 селище Куп’янськ – Вузловий внаслідок ворожого обстрілу поранена жінка.

Про це повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

17:13 Харків, Київський район. Внаслідок авіаційного обстрілу були пошкоджені будинки, приватний автомобіль.

3:59 Богодухівський район, Золочівська ТГ, селище Золочів. Внаслідок обстрілу приватного підприємства горів автомобіль.

21:03 Харківський район, Циркунівська ТГ, село Черкаські Тишки. Внаслідок обстрілу горів приватний будинок.

9:56 Чугуївський р-н, село Білий Колодязь, територія приватного підприємства. Внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено частково споруду елеватора.

На Харківському напрямку відбулось пʼять бойових зіткнень без успіху для противника. Окупанти продовжували спроби атакувати наші підрозділи в районах Вовчанська, Липців та західніше Глибокого.

На Куп’янському та Лиманському напрямках обстановка суттєвих змін не зазнала. Штурмові дії противника успіхів не мали, ситуація контрольована.

Тривають дві ворожі атаки в районах Піщаного та Греківки.

Агентство Телевидения Новости

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