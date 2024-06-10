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Працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей – у Раді дали пояснення

Працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей – у Раді дали пояснення

Працівники ТЦК та СП не мають права затримувати людей, якщо ті не перебувають у розшуку. Дане право наразі зберігається тільки у працівників Національної поліції.

Про це розповів член комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський, повідомляє РБК-Україна.

Як пояснив Веніславський, при цьому просто для оновлення військово-облікових даних поліцейські не затримують. Але якщо під час перевірки документів з’ясувалось, що громадянин України перебуває в розшуку (тобто він вже мав бути мобілізований, йому приходили повістки тощо) – то представники Національної поліції можуть затримати та доправити людину до відповідних підрозділів ТЦК та СП.

«І тут без різниці – до чи після 16 липня», – підкреслив він.

Також член комітету ВР роз’яснив, що доставляти примусово до ТЦК та СП або на ВЛК можуть лише громадян, які перебувають в розшуку.

При цьому він зауважив, що в розшук їх оголошує Національна поліція на підставі того, що вони ігнорують повістки чи вимоги ТЦК та СП з’явитись.

«І примусово доправляти людей до ТЦК та СП, знову ж таки, можуть лише працівники поліції. Тобто працівники ТЦК та СП не мають права діяти примусово без працівників поліції. Якщо вони діють разом з працівниками поліції, то це, в принципі, в рамках закону», – зауважив Веніславський.

Агентство Телевидения Новости

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