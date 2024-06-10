Харківські нацгвардійці знищили спостережний пункт окупантів

На Харківщині бійці Нацгвардії виявили та за допомогою FPV-дрона знищили спостережний пункт росіян, який загарбники облаштували в 4 км від кордону.

Про це повідомили в 5 Слобожанській бригаді НГУ.

Групою аеророзвідки одного зі стрілецьких батальйонів 5-ї Слобожанської бригади НГУ в районі селища Лук’янці на Харківському напрямку був виявлений спостережний пункт російських загарбників.

Після виявлення окупантів гвардійцями було прийняте рішення про нанесення вогневого ураження по позиції супротивника.

«Екіпаж гвардійського FPV-дрона досконало справився із поставленою задачею – спостережний пункт російських загарбників був знищений разом з наявним особовим складом та боєкомплектом», – йдеться в повідомленні.

Агентство Телевидения Новости