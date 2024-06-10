«Електронних повісток через електронні кабінети не буде» – Веніславський

В Україні не планується запроваджувати електронні повістки й законом не передбачено електронних скерувань на військово-лікарську комісію.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише Судово-юридична газета.

За його словами, питання електронних повісток було дуже дискусійним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію.

«І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде», – сказав Веніславський.

Щодо ВЛК, то він повідомив, що нардепи не регламентували в законі про мобілізацію можливість надсилання через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи скерувань на ВЛК.

«Тому з погляду закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна», – додав він.

Агентство Телевидения Новости