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«Електронних повісток через електронні кабінети не буде» – Веніславський

«Електронних повісток через електронні кабінети не буде» – Веніславський

В Україні не планується запроваджувати електронні повістки й законом не передбачено електронних скерувань на військово-лікарську комісію.

Про це повідомив член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, пише Судово-юридична газета.

За його словами, питання електронних повісток було дуже дискусійним під час роботи над законопроєктом про мобілізацію.

«І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде», – сказав Веніславський.

Щодо ВЛК, то він повідомив, що нардепи не регламентували в законі про мобілізацію можливість надсилання через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи скерувань на ВЛК.

«Тому з погляду закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна», – додав він.

Агентство Телевидения Новости

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