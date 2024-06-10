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Тривають графіки погодинних відключень в Україні

Тривають графіки погодинних відключень в Україні

Сьогодні графіки погодинних відключень будуть діяти в усіх областях з 16:00 до 22:00.

Про це повідомляє Укренерго.

Головна причина застосування заходів обмеження – наслідки вже шести ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.

Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи. Але через масштабність пошкоджень цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі, тому Диспетчерський центр «Укренерго» вимушений застосовувати заходи обмеження споживання і для промислових, і для побутових споживачів.

У Харківській області внаслідок ворожого обстрілу відключилась повітряна лінія обленерго. Знеструмлювалась підстанція та приєднані до неї побутові споживачі. Вранці всіх споживачів було заживлено.

Агентство Телевидения Новости

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