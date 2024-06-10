На Куп’янському напрямку від початку доби відбулося вже сім бойових зіткнень

Оперативна інформація станом на 10.30 10.06.2024 щодо російського вторгнення.

На Харківському напрямку ворог активних дій не проводив. Здійснює перегрупування військ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

За уточненою інформацією, втрати російських військ за минулу добу на цьому напрямку склали: 89 осіб вбитими та пораненими, знищено дві бойові броньовані машини, чотири артилерійські системи, 13 автомобілів та чотири одиниці спеціальної техніки. Пошкоджено один танк, чотири автомобілі та дві одиниці спеціальної техніки.

На Куп’янському напрямку ситуація напружена. Від початку доби відбулося вже сім бойових зіткнень в районах Степової Новоселівки, Піщаного та Берестового. П’ять ворожих атак відбито без успіху для противника. Два боєзіткнення тривають поблизу Степової Новоселівки та Піщаного.

На Лиманському напрямку нашими захисниками успішно відбито сім атак поблизу Дружелюбівки, Невського, Тернів, Торського та Григорівки.

На Сіверському напрямку зазнали невдачі три спроби російського агресора наблизитися до наших позицій в районах Спірного, Івано-Дар’ївки та Верхньокам’янського. Втрат позицій не допущено.

На Краматорському напрямку українські військові відбили дві атаки окупантів в районах Кліщіївки та Андріївки.

На Покровському напрямку від початку доби відбулося чотири боєзіткнення. Дві атаки ворога в районі Новопокровського відбито. Тривають бойові дії в районах Євгенівки та Новопокровського. Ситуація під контролем Сил Оборони України.

За добу, що минула Повітряні сили та ракетні війська й артилерія Сил оборони України уразили чотири місця скупчення особового складу та техніки, три засоби ППО, два засоби ракетних військ і артилерії, одну РЛС та один склад з боєприпасами.

Минулої доби загальні втрати російських загарбників склали понад 1190 осіб. Також ворог втратив 10 танків, 13 бойових броньованих машин, 51 артилерійську систему, 28 БпЛА оперативно-тактичного рівня, засіб ППО, одну РСЗВ, літак, ракету, 56 автомобілів та 14 одиниць спеціальної техніки.

Агентство Телевидения Новости