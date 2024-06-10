Не виконав ремонт дороги на Харківщині: договір на 300 млн грн розірвано, кошти залишаються в бюджеті

Шевченківською окружною прокуратурою Харкова попереджено необґрунтоване вибуття з Державного бюджету України майже 300 млн гривень за результатами проведених процедур публічних закупівель товарів, робіт та послуг розпорядниками бюджетних коштів.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Так, державним підприємством проведено процедуру закупівлі робіт щодо капітального ремонту автомобільної дороги загального користування місцевого значення у Дергачівській громаді. Джерелом фінансування є кошти державного бюджету України.

За результатами закупівлі переможцем визначено приватне підприємство з ціновою пропозицією у майже 300 млн грн, з яким надалі укладено договір.

Прокурори встановили, що підрядником не виконувались роботи відповідно до умов договору та календарного графіка. Оплати за вказаною угодою також не здійснювались.

Повідомлення від підрядника про неможливість подальшого виконання робіт відповідно до календарного графіка на адресу державного підприємства не надходили.

Це призвело до неефективного використання бюджетних коштів під час дії воєнного стану в умовах обмеженого фінансування. Крім того, вказана автомобільна дорога, яка підлягає капітальному ремонту, не перебувала на тимчасово окупованій території та навпаки є дорогою, яка потенційно використовується для забезпечення доступу населення до життєво важливої гуманітарної, медичної допомоги, а також для потреб Збройних Сил України.

Ремонт вказаної дороги має значення для оперативного забезпечення евакуації поранених, цивільного населення, ліквідації наслідків обстрілів, доставки гуманітарної допомоги, ефективного розв’язування логістичних питань.

Прокуратурою пред’явлено позовну заяву про розірвання спірного договору, оскільки приватне підприємство не виконувало істотні умови договору, в тому числі щодо розроблення проєктної документації.

Ухвалою Господарського суду Харківської області закрито провадження у справі, оскільки після подання позову окружною прокуратурою сторони уклали додаткову угоду, якою розірвали спірний договір про закупівлю робіт, чим самим вдалось попередити вибуття з державного бюджету майже 300 млн гривень.

Агентство Телевидения Новости