Двоє харківʼян отримали вироки за домашнє насильство

За підтримання публічного обвинувачення прокурорами Київської окружної прокуратури м. Харкова суд визнав винними двох чоловіків у домашньому насильстві (ст. 126-1 КК України).

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Перший фігурант — 63-річний чоловік з Харкова, який вже неодноразово притягався до адміністративної відповідальності за домашнє насильство психологічного характеру стосовно своєї дружини.

У вересні 2023 року він, перебуваючи у квартирі у Харкові разом з потерпілою, знову почав нецензурно лаятись в її бік, ображати, принижувати, а також погрожувати застосувати до неї вже фізичне насильство та вигнати з помешкання.

Другий фігурант — 24-річний харківʼянин, який теж вже мав проблеми із законом за систематичні психологічні образи щодо рідного батька. Проте він продовжив вчиняти протиправні дії та належних висновків не зробив.

Обидва зловмисники у суді визнали свою вину.

Чоловікам призначено покарання у виді пробаційного нагляду строком на 1 рік та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 91-1 КК України їх буде направлено для проходження програми для кривдників на строк 3 місяці.

Вказані вироки винесено суддями Київського районного суду м. Харкова. Триває строк на апеляційне оскарження.

Досудове розслідування проводили слідчі ХРУП №1 ГУНП в Харківській області.

Довідково: 28 березня 2024 року набрав чинності Закон «Про внесення змін до Кримінального, Кримінального процесуального кодексів України та інших законодавчих актів України щодо удосконалення видів кримінальних покарань». Згідно із ним за деякі кримінальні правопорушення каратимуть пробаційним наглядом.

Пробаційний нагляд — це основне кримінальне покарання, яке полягає в обмеженні прав і свобод засудженого, визначених законом і встановлених вироком суду, із застосуванням наглядових та соціально-виховних заходів без ізоляції від суспільства. На засудженого покладається низка обов’язків, за невиконання яких може бути застосовано більш суворе покарання.

Агентство Телевидения Новости