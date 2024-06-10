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На Харківщині затримали чоловіка, який розмахував гранатою на вулиці

На Харківщині затримали чоловіка, який розмахував гранатою на вулиці

19 травня до Ізюмського районного управління поліції надійшло повідомлення про те, що в місті Ізюм невідомий чоловік чіплявся до перехожих, поводив себе зухвало та неадекватно. При ньому був предмет, схожий на гранату.

Про це повідомили в ГУНП Харківської області.

Поліцейські встановили, що 33-річний чоловік в травні знайшов ручну осколкову гранату Ф-1. З небезпечною знахідкою зловмисник пішов в бік кафе, де посварився з перехожим. Порушник дістав гранату та почав розмахувати нею. Чоловіки, які проходили повз, зупинили зловмисника і викликали поліцію.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Слідчі Ізюмського райуправління поліції під процесуальним керівництвом Ізюмської окружної прокуратури вручили 33-річному зловмиснику повідомлення про підозру у скоєнні злочину.

Речовий доказ вилучений та направлений на експертне дослідження.

Агентство Телевидения Новости

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