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Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову збільшилася до восьми: в ОВА показали наслідки
У Харкові в результаті ударів по Київському та Салтівському районах міста постраждали восьмеро людей.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Одного з поранених рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку чоловіка, постраждалого госпіталізували.
Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.
«Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації», – йдеться в повідомленні.
Як повідомили в ОВА, за попередніми даними, людей під завалами більше немає.