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Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову збільшилася до восьми: в ОВА показали наслідки

Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову збільшилася до восьми: в ОВА показали наслідки

У Харкові в результаті ударів по Київському та Салтівському районах міста постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Одного з поранених рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку чоловіка, постраждалого госпіталізували.

Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

«Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ОВА, за попередніми даними, людей під завалами більше немає.

Агентство Телевидения Новости

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