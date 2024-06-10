Кількість постраждалих внаслідок удару по Харкову збільшилася до восьми: в ОВА показали наслідки

У Харкові в результаті ударів по Київському та Салтівському районах міста постраждали восьмеро людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Одного з поранених рятувальники деблокували з-під завалів зруйнованого будинку чоловіка, постраждалого госпіталізували.

Пошкоджено 70 гаражів та 22 автівки.

«Один із боєприпасів не розірвався, тому людей тимчасово відселюють із будинку для проведення детонації», – йдеться в повідомленні.

Як повідомили в ОВА, за попередніми даними, людей під завалами більше немає.

Агентство Телевидения Новости