У Харкові планують розробити муніципальну програму доступного житла

Харків бере участь у міжнародному проєкті з впровадження доступних моделей оренди житла в рамках розробки концепції Генерального плану міста.

Про це мер Харкова Ігор Терехов повідомив напередодні на заході «Відновлення Харкова: основні цілі та плани», який відбувся в Берліні.

За його словами, цей проєкт реалізується Європейською економічною комісією ООН та фінансується урядом Німеччини. Загалом тією чи іншою мірою в Харкові було пошкоджено понад 9,6 тис. будівель, в основному, житлових. Сума загальних завданих збитків оцінюється майже в 10 млрд євро.

«Цього року ми плануємо зробити капремонт та реконструкцію близько 160 будинків. Ще близько 400 проєктів з капремонту і реконструкції знаходяться в роботі. Я вважаю, що сьогодні не треба чекати на закінчення війни. Відбудова вже зараз, сьогодні – це дуже важливо для людей, для їхнього емоційного стану», – зазначив Терехов.

За словами мера, одразу задовольнити попит на нове житло буде вкрай важко.

«Саме тому наше місто бере участь у міжнародному проєкті з впровадження доступних моделей оренди житла. Його мета – розробити муніципальну програму розвитку орендного та доступного житла в Харкові для різних цільових груп. В результаті буде сформований муніципальний житловий фонд для оренди або іпотеки. При створенні цієї програми буде використаний досвід Німеччини, зокрема, нашого міста-побратима Нюрнберга», – повідомив міський голова.

Агентство Телевидения Новости