Чотири людини загинули внаслідок обстрілів Харківщини за добу

На Харківському напрямку відбулися чотири безуспішні атаки ворога в районах Вовчанська та Глибокого. Українські військові продовжують проводити заходи щодо посилення оборонних позицій та рубежів.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

На Куп’янському напрямку противник намагався відтіснити підрозділи ЗСУ з займаних позицій в районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка, Піщане та Берестове. Успіху не мав. Втрат позицій і територій не допущено.

17:35 м. Харків, Київський та Салтівський райони. Внаслідок обстрілу КАБами одна людина загинула, 7 постраждали. Пошкоджено 35 будинків, 86 гаражів, 22 автівки.

1:19 Чугуївський р-н, Новопокровська ТГ. Внаслідок влучання у землю балістичною ракетою загинув чоловік, постраждав ще один чоловік.

18:05 смт Білий Колодязь Чугуївського району відбувся ворожий обстріл населеного пункту, внаслідок якого пошкоджено складські будівлі цивільного підприємства.

17:55 Чугуївський р-н, Старосалтівська ТГ, смт Старий Салтів. Внаслідок обстрілу горів цивільний автомобіль. Загинула одна людина.

9:30 Харківський р-н, Дергачівська ТГ неподалік с. Дементіївка. Внаслідок обстрілу КАБ одна людина загинула, три поранено.

Всього з 10 травня евакуювали 11 тисяч 767 людей із Чугуївського, Харківського, Богодухівського районів.

Агентство Телевидения Новости