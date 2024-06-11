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Харків’янин Дерюга виборов медаль чемпіонату України з картингу

Харків’янин Дерюга виборов медаль чемпіонату України з картингу

Харківський гонщик Олександр Дерюга посів 2 місце на другому етапі чемпіонату України з автомобільного спорту картинг, який 8 та 9 червня відбувся у Полтаві.

Про це повідомляє Харківська міськрада.

Харківщину на змаганнях представляв спортивно-технічний клуб «Лідер». В найшвидшому класі змагань KZ-2 друге місце за підсумками усіх заїздів виборов Олександр Дерюга. Першим місцем він поступився киянину Дмитру Муравшику.

Ще два представники «Лідеру» Андрій Одиниця та Михайло Січкар посіли в цьому класі четверте та п’яте місце відповідно.

Агентство Телевидения Новости

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