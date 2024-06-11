На Харківщині викрито ще одного поплічника окупантів

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури завершено спеціальне досудове розслідування стосовно 46-річного чоловіка, якому інкриміновано колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, під час захоплення російськими військовими місті Купʼянськ безробітний місцевий мешканець свідомо працював на ворога.

Він обійняв посаду «и. о. помощника начальника дежурной части – оперативного дежурного Управления внутренних дел Временной гражданской администрации Харьковской области».

Колаборант здійснював пропускний режим на територію окупаційної поліції, відбирав пояснення осіб, приймав та здійснював реєстрацію заяв про вчинення «преступлений, правонарушений и происшествий» тощо.

Перед деокупацією регіону фігурант втік до рф. Його оголошено у розшук. Обвинуваченого судитимуть заочно у Червонозаводському районному суді Харкова.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п’ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Агентство Телевидения Новости