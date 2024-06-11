Другое
Перейти к списку новостей
Сегодня 13:37
Просмотров: 60

На Харківщині окупанти вбили ракетою рибалку на березі річки поблизу Есхара

На Харківщині окупанти вбили ракетою рибалку на березі річки поблизу Есхара

Іскандером атакували Чугуївський район, вогонь відкрили з іншого боку річки.

Про це повідомляє нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

В цей момент поблизу дамби рибалили двоє чоловіків. Один із них з пораненнями в лікарні, інший загинув на місці.

Обидва приїхали на відпочинок з Харкова та обрали тихе місце на річці поблизу Есхара.

У загиблого чоловіка залишилося двоє дітей, сам він працював водієм в дорожній компанії, а родина зараз в Ірландії.

«Нагадую та хочу знову застерегти: росіяни роблять все, щоби залякати та максимально тероризувати та вбити цивільних. На цьому узбережжі не було жодного військового об’єкту та техніки», – зазначив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости

Перейти к списку новостей

Июнь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 