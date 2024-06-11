На Харківщині окупанти вбили ракетою рибалку на березі річки поблизу Есхара
Іскандером атакували Чугуївський район, вогонь відкрили з іншого боку річки.
Про це повідомляє нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.
В цей момент поблизу дамби рибалили двоє чоловіків. Один із них з пораненнями в лікарні, інший загинув на місці.
Обидва приїхали на відпочинок з Харкова та обрали тихе місце на річці поблизу Есхара.
У загиблого чоловіка залишилося двоє дітей, сам він працював водієм в дорожній компанії, а родина зараз в Ірландії.
«Нагадую та хочу знову застерегти: росіяни роблять все, щоби залякати та максимально тероризувати та вбити цивільних. На цьому узбережжі не було жодного військового об’єкту та техніки», – зазначив Болвінов.