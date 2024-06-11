На Харківщині окупанти вбили ракетою рибалку на березі річки поблизу Есхара

Іскандером атакували Чугуївський район, вогонь відкрили з іншого боку річки.

Про це повідомляє нач. СУ поліції Харківщини Сергій Болвінов.

В цей момент поблизу дамби рибалили двоє чоловіків. Один із них з пораненнями в лікарні, інший загинув на місці.

Обидва приїхали на відпочинок з Харкова та обрали тихе місце на річці поблизу Есхара.

У загиблого чоловіка залишилося двоє дітей, сам він працював водієм в дорожній компанії, а родина зараз в Ірландії.

«Нагадую та хочу знову застерегти: росіяни роблять все, щоби залякати та максимально тероризувати та вбити цивільних. На цьому узбережжі не було жодного військового об’єкту та техніки», – зазначив Болвінов.

Агентство Телевидения Новости