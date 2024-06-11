Викрито ще одного ворожого поплічника на Харківщині: став «главой сельсовета» при окупантах

За процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури повідомлено про підозру 55-річному чоловіку в колабораційній діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, офіційно ніде не працюючий мешканець села Співаківка Ізюмського району під час силового захоплення населеного пункту збройними силами рф добровільно вирішив працювати на ворога.

У квітні 2022 року чоловік обійняв посаду «главы Спиваковского (Красный Шахтарь) сельского совета».

Колаборант забезпечував обробку документів, які подавались місцевими мешканцями до незаконного органу влади, збирав паспортні дані жителів, а також організовував видачу так званої «матеріальної» та «гуманітарної» допомоги від рф.

Крім того, підозрюваний зробив перепис важкої техніки й транспортних засобів, якими володіли мешканці села, організовував проведення агітаційної роботи серед населення, намагаючись створити позитивний імідж держави агресорки, та займався видачею дозволів на виїзд за межі села.

Після деокупації колаборант залишився мешкати у Співаківці. Правоохоронці зібрали необхідну доказову базу та повідомили йому про підозру.

Агентство Телевидения Новости