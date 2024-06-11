Вже третю систему Patriot і установки IRIS-T передасть Україні Німеччина

Німеччина передасть Україні третю систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети та боєприпаси.

Про це сказав канцлер Німеччини Олаф Шольц на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 у Берліні, повідомляє Судово-юридична газета.

«Найважливіша потреба України нині – це боєприпаси та зброя, особливо ППО. Тому протягом найближчих тижнів і місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установки IRIS-T, Gepard, ракети й боєприпаси», — наголосив Шольц.

Він звернувся до міжнародної спільноти із закликом підтримати німецьку ініціативу зі збільшення спроможності української ППО «усім, чим можна».

Агентство Телевидения Новости