Коментар Харківської обласної прокуратури про смерть ексмера Куп’янська Геннадія Мацегори

Про смерть зрадника на своїй сторінці у соцмережі повідомила його мати Людмила Мецегора.

Про це на своїй сторінці повідомила Людмила Мацегора, мати соратника окупантів, пише Фокус.

7 червня у Головному управлінні розвідки Міноборони України повідомили про скоєння у російському місті Старий Оскол замаху на мера-колаборанта Куп’янська Геннадія Мацегору. При цьому у відомстві наголосили, що попри те, що чоловік вижив, його стан оцінюється як критичний.

Нагадаємо, Харківська обласна прокуратура затвердила та направила до суду обвинувальний акт стосовно Мацегори за фактами державної зради (ч. 1 ст. 111 та ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Зрадника мали судити заочно у Червонозаводському районному суді Харкова. Обвинуваченому загрожувало довічне ув’язнення.

Як повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, повинно бути українське свідоцтво про смерть оформлено відповідним чином його родичами або вповноваженими особами.

«Факт того що десь будуть класти труну у землю, не свідчить жодним чином про смерть особи. В будь-якому випадку оскільки обвинувачений переховувався від українських правоохоронних органів на території рф і не планував брати участь у судових засіданнях, факт його можливої смерті особливо не змінить ситуацію з судовим розглядом. У судових засіданнях будуть розглядатись зібрані прокурорами та слідчими докази винуватості особи», – зазначив Чубенко.

«Встановлення вини важливе як для громадян України які постраждали від його дій, так і для можливої конфіскацї майна особи яка вчинила державну зраду. Не виключається факт що це може бути захід спланований обвинуваченим самостійно або за допомогою спецслужб росії аби змінити прізвище імʼя і надалі зʼявитись десь в іншій країні знову ж таки для заплутування правоохоронних та судових органів України.Тому зараз немає ні обʼєктивної інформації, ні законних підстав, ні документів, щоб говорити про закриття справи», – наголосив речник прокуратури.

Агентство Телевидения Новости