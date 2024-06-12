На Харківщині скажений кіт покусав шістьох людей

4 травня в одному з сіл Зміївської територіальної громади Чугуївського району домашній кіт наніс ушкодження 6 людям – постраждали хазяїни та сусіди.

Про це повідомляє «Харківський обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Постраждалим призначено антирабічне лікування. Кіт загинув внаслідок сказу (діагноз підтверджено лабораторно).

У поточному році в Харківській області вже зареєстровано 64 випадки сказу тварин у 23 територіальних громадах всіх районів області. В епізоотії серед домашніх тварин провідну роль відіграють коти та собаки (по 26 випадків відповідно). Також зареєстровано 3 випадки захворювання у великої рогатої худоби.

Серед диких тварин, яких виявлено в місцях проживання людей, сказ підтверджено у 2 куниць, єнотоподібної собаки та 6 лисиць.

Від пошкоджень, нанесених хворими тваринами, постраждало 96 осіб, які отримують або вже отримали антирабічне лікування, зазначили медики.

Агентство Телевидения Новости