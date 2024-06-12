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У Харкові внаслідок ДТП постраждав пенсіонер

У Харкові внаслідок ДТП постраждав пенсіонер

Ввечері 10 червня по проспекту Байрона автомобіль Ford Focus скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому для цього місці без світловідбиваючих елементів.

Про це повідомляє поліція Харківської області.

71-річного постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.

Слідчі відкрили кримінальне провадження.

За добу поліцейські викрили 8 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.

Агентство Телевидения Новости

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