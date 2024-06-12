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У Харкові внаслідок ДТП постраждав пенсіонер
Ввечері 10 червня по проспекту Байрона автомобіль Ford Focus скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину у невстановленому для цього місці без світловідбиваючих елементів.
Про це повідомляє поліція Харківської області.
71-річного постраждалого з травмами госпіталізували до лікарні.
Слідчі відкрили кримінальне провадження.
За добу поліцейські викрили 8 водіїв, які керували транспортним засобом у стані сп’яніння.