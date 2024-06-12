На Харківщині викрито ексспівробітницю ЦНАПу: працювала на окупантів

За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 33-річній жінці за фактом колабораційної діяльності (ч. 2 ст. 111-1 КК України).

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Дізнанням встановлено, що під час захоплення російською армією міста Ізюм місцева мешканка добровільно погодилась працювати на ворога.

До повномасштабного вторгнення рф на територію України вона працювала адміністратором управління у «Центрі надання адміністративних послуг» апарату виконавчого комітету Ізюмської міської ради.

На початку червня 2022 року жінка обійняла посаду «начальника ліцензійно-дозвільного відділу тимчасової цивільної адміністрації Ізюмського району Харківської області».

Свої обовʼязки колаборантка виконувала до початку вересня 2022 року. Нині підозрювана переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення її у розшук.

Агентство Телевидения Новости