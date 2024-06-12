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У Харкові колаборант отримав вирок: 5 років в’язниці з конфіскацією майна

У Харкові колаборант отримав вирок: 5 років в’язниці з конфіскацією майна

За матеріалами ДБР Червонозаводський районний суд Харкова засудив до 5 років позбавлення волі майстра лісу держпідприємства «Куп’янське лісове господарство». Під час окупації Куп’янська він добровільно погодився працювати на росіян.

Про це повідомив речник Територіального управління ДБР у Полтаві Олександр Білка.

З ворогом чоловік встиг «взаємодіяти» 4 місяці, отримавши  керівну посаду в окупаційному лісгоспі. Він виконував організаційно-розпорядчі функції та контролював, аби його підлеглі добросовісно виконували роботу, у тому числі із заготівлі деревини на потреби російських військ.

Після звільнення Куп’янська від окупантів, перебіжчик почав переховатися. У січні 2024 року ДБР встановило його місцеперебування та затримало.

Суд визнав його винним у колабораціонізмі (ч. 5 ст. 111-1 КК України) та призначив покарання у виді позбавлення волі на 5 років з конфіскацією майна та позбавленням права обіймати посади у державних органах.

Процесуальне керівництво здійснювала Харківська обласна прокуратура.

Агентство Телевидения Новости

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