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На кордоні з Румунією піймали сімох «мандрівників» з Харківської, Київської та ще кількох областей

На кордоні з Румунією піймали сімох «мандрівників» з Харківської, Київської та ще кількох областей

На Буковині місцевий мешканець влаштувався провідником за кордон для 7 чоловіків. Серед ухилянтів – й жителі Харківської області.

Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Днями, під час реалізації отриманої оперативної інформації, на ділянці відділу «Мамалига» прикордонники зупинили два легкових автомобілі, в яких перебувало 8 чоловіків.

Один з чоловіків, місцевий мешканець, планував доставити інших до кордону з Румунією та вказати подальший маршрут до сусідньої країни в обхід пунктів пропуску.

Решта затриманих, жителі Чернівецької, Івано-Франківської, Запорізької, Херсонської, Харківської та Київської областей, заплатили за таку поїздку від 5 до 10 тисяч доларів США. Відносно них складені матеріали про адміністративне правопорушення.

В ході подальшої роботи прикордонники встановили й інших осіб, причетних до протиправної схеми. За даним фактом до Національної поліції направлено повідомлення за статтею 332 Кримінального кодексу України. Відомості внесені в ЄРДР.

Агентство Телевидения Новости

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