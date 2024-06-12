Під Харковом власник кафе незаконно захопив земельну ділянку, щоб розширити бізнес

На Харківщині чоловіка підозрюють в незаконному захопленні земельної ділянки в селищі Бабаї: бізнесмен планував розширити територію кафе.

Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у підозрюваного у власності перебуває кафе з адміністративними приміщеннями у селищі Бабаї.

Проте надалі він незаконно захопив сусідню земельну ділянку, що належить державі та перебуває в постійному користуванні Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області.

Щоб оформити все нібито законно, чоловік звернувся до інженера-землевпорядника для оформлення необхідної технічної документації, на що останній погодився.

Навесні 2023 року він замовив у інженера-землевпорядника технічну документацію щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для будівництва і обслуговування обʼєктів туристичної інфраструктури та закладів харчування.

Інженер-землевпорядник спеціально та цілеспрямовано змінив координати поворотних точок меж земельних ділянок, змістивши їх на площу самовільно зайнятої земельної ділянки. Як повідомлялось раніше, за процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області повідомлено про підозру 43-річному чоловіку за фактом пособництва у самовільному зайнятті земельної ділянки, вчиненого групою осіб (ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 197-1 КК України), а також у зловживанні своїми повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Надалі власник кафе розпочав будівництво нових приміщень кафе на незаконно захопленій земельній ділянці. Своїми діями підозрюваний завдав шкоди інтересам держави в особі Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області в сумі понад 500 тис. гривень.

За процесуального керівництва Харківської окружної прокуратури Харківської області заочно повідомлено про підозру 40-річному громадянину у самовільному зайнятті земельної ділянки, вчиненому групою осіб, самовільному будівництві будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці та у підбуренні до зловживання своїми повноваженнями особою, яка не є державним службовцем, посадовою особою місцевого самоврядування, але здійснює професійну діяльність, повʼязану з наданням публічних послуг, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки інтересам держави (ч. ч. 2, 3 ст. 197-1, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 365-2 КК України).

Наразі чоловік переховується від слідства на території України. Вирішується питання щодо оголошення його у розшук.

Агентство Телевидения Новости