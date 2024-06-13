Рятувальники приборкали лісову пожежу в Піщанському лісництві на Харківщині

Протягом доби з 12 по 13 червня рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 39 оперативних виїздів з яких:

23 – на ліквідацію пожеж, 4 з яких спричинили ворожі обстріли;7 – на допомогу населенню;9 – інші виїзди.

Протягом доби ворожі війська спричинили 4 пожежі в Чугуївському, Куп’янському, Ізюмському та Харківському районах області. Дві з них трапились у приватних будинках, одна – у недіючій будівлі та ще одна у лісовому масиві. Усі вони ліквідовані підрозділами ДСНС. Жертв та постраждалих немає.

О 15:00 рятувальникам вдалось приборкати лісову пожежу на території Піщанського лісництва в Ізюмській громаді. Горіла хвойна підстилка на площі 5 га. ️Завдяки оперативним діям рятувальників та працівників лісових господарств вдалось не допустити розповсюдження вогню на верхні яруси хвойних дерев.

Загалом на території Харківської області триває гасіння 3 лісових пожеж на загальній площі 525,8 га. Силами підрозділів ДСНС та працівників лісових господарств дані пожежі локалізовані.

Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 72 одиниці вибухонебезпечних предметів.

Рятувальники, поліцейські, волонтери та представники місцевих громад продовжували проводити евакуацію населення з прикордонних населених пунктів. У проміжних евакопунктах працювали психологи ДСНС. Від початку активних дій ворога з населених пунктів евакуйовано 11809 осіб, з них 915 дітей та 278 маломобільних осіб.

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